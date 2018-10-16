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«Слован» дома взял верх над «Адмиралом»

«Слован» дома взял верх над «Адмиралом»
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашнем льду взял верх над дальневосточным «Адмиралом», игра завершилась со счётом 4:3.

После первого периода хозяева уступали в счёте: на заброшенные шайбы Александра Угольникова и Александра Мерескина «орлы» ответили только точным броском Джеффа Таффе. Во второй 20-минутке соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Черников и Эрик Желина. Тот же Желина в третьем периоде, оформив дубль, сравнял счёт. Победу «Словану» принесла заброшенная шайба Матуша Сукеля.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Слован
Братислава
4 : 3
1:2, 1:1, 2:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Угольников (Таталин, Черников) – 03:54 (5x5), 0:2 – Мерескин (Глазачев, Мищенко) – 08:18 (5x4), 1:2 – Таффе (Вирта, Ржепик) – 17:18 (5x5), 1:3 – Черников (Мищенко, Вихарев) – 33:29 (5x5), 2:3 – Серсен (Червены, Таффе) – 35:11 (5x4), 3:3 – Желина (Таффе, Червены) – 46:46 (5x5), 4:3 – Сукель (Ро, Лишка) – 47:07 (5x5)

Посмотреть видео победной шайбы братиславского клуба также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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