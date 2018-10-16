«Слован» дома взял верх над «Адмиралом»

Братиславский «Слован» на домашнем льду взял верх над дальневосточным «Адмиралом», игра завершилась со счётом 4:3.



После первого периода хозяева уступали в счёте: на заброшенные шайбы Александра Угольникова и Александра Мерескина «орлы» ответили только точным броском Джеффа Таффе. Во второй 20-минутке соперники обменялись голами, авторами которых стали Александр Черников и Эрик Желина. Тот же Желина в третьем периоде, оформив дубль, сравнял счёт. Победу «Словану» принесла заброшенная шайба Матуша Сукеля.

Посмотреть видео победной шайбы братиславского клуба также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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