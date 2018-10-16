Белов: Сёмин неплохо сыграл после недомогания, Мозик и Гривик скоро вернутся

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:1).



«Ключевым моментом в матче было пятиминутное удаление, которое нам удалось реализовать по максимуму. У нас было пять дней отдыха, и мы немножко вздохнули. Календарь очень сложный. Мы постарались использовать этот момент и сыграть активно. Согласен, что третий период мы провели не так, как хотели, но на исход матча это не повлияло. Мы давно не выигрывали в основное время.



Что с Катичевым? У него было повреждение, он не смог продолжить. Визуальный осмотр показал, что у него ничего серьёзного нет. Сможет ли он сыграть с “Нефтехимиком”, не знаю, но думаю, что с Ригой он сыграет.Не все ещё в строю. Возможно, в игре с Нижнекамском появятся Мозик и Гривик.



Как оценю дебютанта Кожемякина и почему он сыграл только в третьем периоде? Важная игра была, поэтому решили сыграть в 12 взрослых нападающих. Он справился. Планировали, что если вдруг большое удаление или кто-то не сыграет из шести защитников, то он примет участие. И он справился.



Перед игрой у Сёмина что-то было с желудком? У вас даже больше информации, чем у меня! У него просто было небольшое недомогание. И, кстати, неплохо сыграл!» — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Витязь» одержал уверенную победу над «Северсталью»