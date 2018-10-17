Андрей Свечников установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 43 секунды и не отметился результативными действиями при показателе «-3». В активе Андрея один бросок по воротам Луи Доминга, в пассиве — три потери шайбы. Свечников установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение равнялось 14.27 в игре с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).

В этом сезоне на счету Свечникова 4 (2+2) очка в семи матчах при показателе полезности «0» и шести штрафных минутах.