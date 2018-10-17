Макдэвид — о рекорде НХЛ: мне, в общем-то, всё равно, это не повод для гордости

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после победы над «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) прокомментировал тот факт, что он стал обладателем нового рекорда НХЛ. Без его результативного действия обошлась только голевая комбинация «Ойлерз» в овертайме, таким образом 21-летний канадец поучаствовал в первых девяти заброшенных шайбах команды в сезоне. Это новый рекорд лиги. Прежний принадлежал Адаму Оутсу («Детройт Ред Уингз»), участвовавшему в первых семи голах команды в сезоне-1986/87.

«Знаете, мне, в общем-то, всё равно. Это не повод для гордости. Главное, что мы смогли забить решающий гол, а о статистике можно больше никогда не говорить», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне на счету капитана «Эдмонтона» четыре гола и пять результативных передач в четырёх матчах.