«Нефтехимик» назвал состав на четырёхматчевую выездную серию

«Нефтехимик» отправился на четырёхматчевую выездную серию по маршруту Подольск — Шанхай — Владивосток — Хабаровск, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19
В поездку тренерский штаб Андрея Назарова взял следующих игроков:
Вратари: Илья Ежов, Андрей Макаров, Ильнур Абдулхаков;
Защитники: Адам Полашек, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Дамир Шарипзянов, Николай Тимашов, Алексей Волгин, Дмитрий Огурцов, Глеб Семёнов;
Нападающие: Илья Аркалов, Йоонас Няттинен, Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Куликов, Павел Порядин, Павел Здунов, Павел Падакин, Марат Хайруллин, Юусо Пуустинен, Булат Шафигуллин, Ильдар Шиксатдаров, Богдан Якимов.