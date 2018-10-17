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«Нефтехимик» назвал состав на четырёхматчевую выездную серию

«Нефтехимик» назвал состав на четырёхматчевую выездную серию
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» отправился на четырёхматчевую выездную серию по маршруту Подольск — Шанхай — Владивосток — Хабаровск, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

В поездку тренерский штаб Андрея Назарова взял следующих игроков:

Вратари: Илья Ежов, Андрей Макаров, Ильнур Абдулхаков;

Защитники: Адам Полашек, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Дамир Шарипзянов, Николай Тимашов, Алексей Волгин, Дмитрий Огурцов, Глеб Семёнов;

Нападающие: Илья Аркалов, Йоонас Няттинен, Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Куликов, Павел Порядин, Павел Здунов, Павел Падакин, Марат Хайруллин, Юусо Пуустинен, Булат Шафигуллин, Ильдар Шиксатдаров, Богдан Якимов.

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