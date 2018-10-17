Росен — о переходе в КХЛ: ситуация была — сейчас или никогда

Лучший нападающий шестой недели регулярного чемпионата КХЛ форвард «Сочи» Роберт Росен рассказал о переезде в КХЛ.

«Сложилась ситуация, о которой можно сказать «сейчас или никогда», мне нужен был новый вызов. К тому же мы с семьёй пообщались и решили, что будет здорово поиграть в другом месте. Нам всё нравится в Сочи, отличные условия и погода. Когда каждый день выше "+20", то, мне кажется, грех на что-то жаловаться.

Я общался с Виктором Фастом, другими ребятами и слышал только хорошие вещи. Они мне посоветовали, что стоит себя попробовать в КХЛ. Хоккей здесь, конечно, другой, поэтому нужно было привыкать. Сейчас это позади, и я обожаю всё, что происходит на льду и вне льда. Надо было попробовать что-то новое, и пока этот опыт мне нравится», — цитирует Росена официальный сайт КХЛ.