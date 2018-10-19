26 октября «Йокерит» сыграет со «Спартаком» в Таллине

Финский «Йокерит» проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Таллине. 26 октября соперником финской команды станет московский «Спартак». Матч пройдёт на арене «Тондибара», открытой в 2014 году и вмещающей в хоккейной конфигурации 5840 зрителей.

Таким образом, всем болельщикам красно-белых уже можно планировать отличный выезд в столицу Эстонии c Visit Estonia. Если верить сайту Visit Estonia, конец октября — лучше время, чтобы почувствовать обаяние осеннего Таллина.

28 октября «Йокерит» сыграет в Таллине с череповецкой «Северсталью». В эти дни финский клуб будет отмечать своё 51-летие.

На данный момент команда Лаури Марьямяки занимает третье место в Западной конференции, имея на своём счету 29 очков после 18 матчей.