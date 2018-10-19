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«Йокерит» объявил о подписании контракта с Вярном

«Йокерит» объявил о подписании контракта с Вярном
Хоккей / КХЛ

30-летний нападающий Макс Вярн подписал контракт с «Йокеритом» до конца сезона. Финский форвард присоединится к команде из Хельсинки после того, как провёл сезон в шведской лиге. В минувшем сезоне Вярн играл в чемпионате Швеции за ХВ-71. В 49 матчах регулярного чемпионата набрал 18 (10+8) очков.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Йокерита».

Ранее Вярн уже выступал в КХЛ на протяжении трёх сезонов. Форвард защищал цвета ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». В КХЛ Вярн провёл 135 матчей в рамках регулярного чемпионата и набрал в них 47 очков (25+22).

Вярн вызывался в сборную Финляндии, когда выступал в КХЛ. В чемпионате Финляндии нападающий ранее выступал за «ХИФК», «ХПК» и «Пеликанс». В составе «ХИФК» он становился чемпионом SM-лиги. С «Пеликанс» форвард выигрывал серебряные медали чемпионата страны.

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