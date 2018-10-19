Курри: Вярн отлично подходит «Йокериту»

Генменеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание контракта с 30-летним форвардом Максом Вярном. Пресс-служба «джокеров» объявила о переходе игрока сегодня, 19 октября.

«Вярн — очень подвижный игрок, обладающий физической мощью и силой, необходимыми для успешной игры в КХЛ. Он хорошо знает эту лигу и уже доказал, что может удачно выступать на высоком уровне. Уверен, что он хорошо подходит нашей команде», — приводит слова Курри пресс-служба «Йокерита».

Ранее Вярн провёл в КХЛ три сезона. На протяжении двух сезонов он выступал за ХК «Сочи», а затем ещё один сезон провёл в клубе «Куньлунь Ред Стар». Контракт с Вярном был подписан до конца сезона.

В минувшем сезоне Вярн играл в чемпионате Швеции за ХВ-71. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (10+8) очков.