Один из фаворитов драфта НХЛ 17-летний Подколзин забил свой первый гол в ВХЛ

Нападающий Василий Подколзин забросил свою первую шайбу в ВХЛ. 17-летний форвард открыл счёт в матче СКА-Нева — «Торпедо-УК». Подколзин открыл счёт в матче в первом периоде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» клуба СКА-Нева.

17-летний форвард дебютировал во взрослом хоккее 17 октября в домашней игре с «Сарыаркой» (4:2) и провёл 12 минут 37 секунд, отметившись двумя бросками в створ ворот.

Ранее 17-летний Подколзин, который занял 4-е место в рейтинге драфта-2019 от TSN, выступал только в Молодёжной хоккейной лиге.

Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром по итогам завершившегося летом Кубка Глинки — Гретцки. Хоккеист набрал в 5 матчах 11 (8+3) очков, серьёзно повысив свои позиции в рейтингах скаутов.