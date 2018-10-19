Дуайер: «Сибирь» в последнее время набирает обороты, но главное – наша игра

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который состоится 20 октября.

«Да, в последнее время соперник набирает обороты. «Сибирь» одержала пару хороших побед. И все жё главное – наши действия. Надо быть готовыми к давлению хозяев с первых минут, а затем провести ровно весь матч. К тому же это будет стартовый матч выездной серии.

Уверенность и мастерство приходят через работу. Хоккеисты должны показывать свой максимум и заслужить победу. Я настроен позитивно.

Раннее начало матча? Это один из вызовов, который предлагает лига. Но мы постарались составить оптимальное расписание. Команда готова к завтрашнему поединку», — цитирует Дуайера пресс-служба минского клуба.