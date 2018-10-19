Хохлов: сейчас у минского «Динамо» непростой момент, пытаемся сохранить позитив

Защитник минского «Динамо» Илья Хохлов признался, что лучшим подарком на 24-летие станет победа в матче с «Сибирью». Хоккеист минчан отпразднует день рождения 20 октября, в этот же день «Динамо» сыграет в гостях с «Сибирью».

«Конечно, на день рождения хочу победу. Она нам очень нужна.

Связаны ли какие-то приятные хоккейные воспоминания с днём рождения? Да. Три года назад играл за «Северсталь», и 21 октября, на следующий день после праздника, забросил в Новокузнецке первую шайбу в КХЛ. Мы тогда выиграли — 5:4 в овертайме.

Чувствую ли, что ребята не опускают руки? Понятно, что сейчас непростой момент. Очков у нас мало. Но ходить всё время, опустив голову, тоже неправильно. Общаемся, ребята стараются шутить и сохранять позитив. Думаю, всё будет хорошо», — цитирует игрока пресс-служба «Динамо».