Гулявцев: все, кто удалился с «Автомобилистом», будут наказаны финансово

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал проигрыш (1:3) в матче КХЛ с «Автомобилистом» и сообщил, что игроки череповецкого клуба будут наказаны за удаления.

«Отчасти соглашусь с коллегой, но в очередной раз скажу, что на сегодняшний день большие претензии к нападающим, причём ко всем. Попросил сейчас всех проанализировать свои действия, что они сделали, чтобы выиграть матч. У некоторых нападающих ноль бросков по воротам уже который матч. Каждый уважающий себя форвард, находясь на площадке 10–15 минут, должен создать хотя бы один момент, как Игорь Гераськин. Не скажу, что он провёл хороший матч, но он создал момент и забил. Претензии к выполнению задания. На одном старании сейчас тяжело выиграть.

«Автомобилист» сыграл очень дисциплинированно. А что мы сделали, чтобы зарабатывать удаления? Мы не лезли на ворота, в первом периоде плохо двигались в зоне атаки, ждали от игрока с шайбой, что он что-то сделает, не помогали. Потому и такая результативность. Нужно быть голодным до гола, голодным до победы. Да, стараются, но этого мало, тем более для нашей команды.

Мы проигрываем из-за удалений. Сегодня отчётливо было сказано перед матчем, что надо убирать ненужные удаления, тем более в «Автомобилисте» есть люди, которые решают на раз-два. Сегодня два гола нам забили в большинстве. Говорили об этом, удаления не были оправданными. Будут применены санкции, но какие санкции? Посадить не посадишь, потому что нет народа, а в финансовом плане будут наказаны все до одного, кто удалился.

Про Евгения Григоренко пока не могу ничего сказать. Он прибыл в расположение команды. Как только будет заявлен, будет играть», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.