Бирюков: благодарим Крикунова, что не забывает о «братьях своих меньших»

Александр Трофимов был утверждён в должности главного тренера «Бурана». Как признался менеджер по спортивным операциям клуба Михаил Бирюков, Трофимов является ставленником главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова. Бирюков поблагодарил наставника москвичей за поддержку.

«Кандидатура Александра Трофимова была утверждена московским «Динамо» и согласована с его генеральным директором Валерием Шанцевым. Кроме того, Александр Трофимов — ставленник главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова. Это его воспитанник, и в общем-то он нам его порекомендовал. И мы, зная возможности Александра Викторовича, согласились на эту кандидатуру.

Он уже работал в «Буране», мы понимаем, что это за специалист, мы прекрасно друг друга знаем, он знает практически всех игроков нашей команды. Ребята в свою очередь знают его требования. Поэтому сейчас, в разгар сезона, его адаптация к нашим условиям не должна занять много времени. Мы с Александром Викторовичем провели уже несколько собеседований, нас устроило его видение и понимание ситуации. И очень большой плюс заключается в том, что оба главных тренера находятся в одной клубной системе и «плывут в одной лодке».

Мы неоднократно общались с Владимиром Крикуновым и рассчитываем на его поддержку. И я хочу выразить ему огромную благодарность, что он, возглавив такой топ-клуб, как «Динамо», в столь трудные для него времена, вместе с тем остаётся человеком, не забывает о «братьях своих меньших», всегда отвечает на все наши вопросы, помогает и поддерживает», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Бурана».