Подколзин: уровень НХЛ для меня пока недосягаем, хочу окрепнуть в России

Нападающий Василий Подколзин, выступающий за клуб ВХЛ «СКА-Нева», оценил свои перспективы в Национальной хоккейной лиге.



«В моём подходе ничего не изменилось. Уровень НХЛ пока для меня недосягаем. Я обязательно его достигну и всё для этого делаю, но если уезжать, то полностью готовым. И я хочу окрепнуть именно тут. У меня контракт на три года, и я намерен его отработать.



Я не роюсь в рейтингах, но меня о них постоянно оповещают журналисты, так что я в курсе дел. Приятно, что ценят высоко, ставят в пятёрку лучших. Драфт — одна из самых важных для меня вещей. Это оценка моей работы. И если я буду продолжать так же прогрессировать, то могу не только в топ-5 попасть, могу и повыше забраться. Конечно, там могут быть свои нюансы, которые от меня не зависят. Но моё дело — хорошо играть и забивать, что я и планирую делать», — приводит слова Подколзина официальный сайт НХЛ.

Один из фаворитов драфта НХЛ 17-летний Подколзин забил свой первый гол в ВХЛ