Андриевский: у «Сибири» нет снайперов, а Бертран пусть переосмыслит

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:1).



«Немного неправильно мы сыграли в первом периоде. Было много суеты, ребята нервничали, три контратаки на наши ворота. Потом успокоились, второй и третий периоды сыграли неплохо. Были моменты, особенно в большинстве, которые надо реализовывать. Это наша большая проблема. Нам этих голов очень не хватает. Нет в команде снайперов. Считаю, что по желанию минимум на очко мы на играли. Сегодня игра напоминала плей-офф. С Казанью по-другому нельзя. Это опытная команда, которая играет на результат.



Мы дали отдохнуть Никите Михайлову. Он наш лучший бомбардир, но парень молодой, играет первый сезон. Осознанно дали отдохнуть ему. С восемью защитниками вышли потому, что у соперника четыре мощных звена. Хотели сделать так, чтобы ребята не наелись. Бертран сегодня просто не попал в состав. Два гола за 20 матчей у легионера? Извините. Ничего личного, он хороший парень. Посмотрел сегодня игру со стороны, пусть переосмыслит.



Зырянов уже тренируется в общей группе. Думаю, на выезде в каком-то матче он уже сыграет», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут