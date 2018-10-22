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Дубли Йенсена и Маннинена помогли «Йокериту» победить рижское «Динамо»

Дубли Йенсена и Маннинена помогли «Йокериту» победить рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 7:3. Финский коллектив в последних шести встречах записал в актив пять побед.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Гинтс Мейя и Никлас Йенсен. Во втором периоде «Йокерит» вырвался вперёд: на голы Алекса Гранта и Сакари Маннинена гости ответили только точным броском Виталия Павлова. В заключительной 20-минутке «Йокерит» забил ещё четырежды усилиями Йенсена, Маннинена, Йона Нормана и Марко Анттилы, у рижан шайбой отметился Лаурис Дарзиньш.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
7 : 3
1:1, 2:1, 4:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Мейя (Виделль, Аляев) – 07:08 (5x4), 1:1 – Йенсен (Маннинен, Лепистё) – 09:24 (5x4), 1:2 – Павлов (Майоне, Джериньш) – 34:55 (5x5), 2:2 – Грант (Анттила) – 37:33 (5x5), 3:2 – Маннинен (Лепистё, Лауридсен) – 39:23 (5x5), 4:2 – Норман (Иконен, Маннинен) – 48:58 (5x5), 5:2 – Йенсен (Лепистё) – 52:11 (5x4), 5:3 – Дарзиньш (Редлихс М.) – 53:20 (5x5), 6:3 – Анттила – 58:17 (en), 7:3 – Маннинен (Йенсен, Лепистё) – 59:47 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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