Дубли Йенсена и Маннинена помогли «Йокериту» победить рижское «Динамо»

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 7:3. Финский коллектив в последних шести встречах записал в актив пять побед.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Гинтс Мейя и Никлас Йенсен. Во втором периоде «Йокерит» вырвался вперёд: на голы Алекса Гранта и Сакари Маннинена гости ответили только точным броском Виталия Павлова. В заключительной 20-минутке «Йокерит» забил ещё четырежды усилиями Йенсена, Маннинена, Йона Нормана и Марко Анттилы, у рижан шайбой отметился Лаурис Дарзиньш.

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