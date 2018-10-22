Григорьев — о драке с Никулиным: занимаюсь тайским боксом, но бить ногой нельзя

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев прокомментировал драку с Ильёй Никулиным в матче с московским «Динамо».



«Так получилось, что подрался с динамовцем. Тайским боксом чуть-чуть занимаюсь, но бить ногой в хоккее нельзя. Схлестнулись, игровой момент. Выпустили пар немножко. В итоге для нас всё хорошо сложилось, наверное, был переломный момент.



Пускай судьи решают, кто победил. Никулин ни разу не дрался в КХЛ? Надо иногда начинать. Не смутило, что Никулин крупнее меня, были ребята и побольше. Всё нормально. Немножко смазанно получилось, конец смены был, подустал. Я не дерусь, это не моя работа, спонтанно получается. Приходится, вот так получилось, подрался.



Когда отдавал Кутейкину, то чувствовал, что это голевая передача», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ