Бойд: Скабелка — прекрасный тренер, он очень терпелив со мной

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:1) и поделился впечатлениями от работы с Андреем Скабелкой.

«У ребят было много моментов сегодня, особенно в первом периоде. Мы вышли «голодными», но не смогли реализовать эти шансы. Голы не так просто забивать. К тому же они хорошо играли в обороне. Хотелось бы забросить пару шайб сразу, чтоб потом стало проще, но удалось сделать это во втором. Я закрываю обзор вратарю, жду рикошета. Поэтому попадает клюшкой, толчки. Кто-то же должен закрывать обзор, чтобы голкипер не увидел шайбу. Это важно в большинстве и «пять на пять». Сделать жизнь вратарю ещё сложнее — это моя работа.

Моя игра после возвращения? Тренер (Андрей Скабелка, главный тренер «Барыса». — Прим. «Чемпионата») у нас прекрасный, очень терпелив со мной, работаем над моментами, над тем, что не могу забить. Хотя команда выигрывает, и это главное, но я очень рад, что внёс свой вклад в эту победу. Надеюсь, это ещё один вклад в уверенность», — цитирует Бойда Sports.kz.