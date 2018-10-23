Рирден — о голе Оши: лидерство Овечкина вышло на новый уровень

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал эпизод из матча с «Ванкувер Кэнакс» (5:2), когда капитан «столичной» команды Александр Овечкин сделал передачу своему партнёру Ти Джею Оши на пустые ворота, упустив шанс оформить хет-трик

«Для меня это очень важно. Мы видели, каким он был лидером в прошлом сезоне, когда команда выиграла главный трофей в хоккее. Да, он забил несколько важных голов. Но он был лидером в раздевалке, а на льду он блокировал броски и полностью отдавался игре. Он мог легко забить и сам, но даже не подумал об этом. Он не обращает на это внимания. Его лидерство вышло на новый уровень», – цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.