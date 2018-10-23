Варламов: ставлю перед собой задачу выиграть Кубок Стэнли, нам это по силам

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов рассказал о желании победить в Кубке Стэнли.



«Думаю, что старт у нас получился хороший. Набираем очки практически в каждом матче, хотя сезон ещё только начался. Я лично чувствую себя достаточно хорошо. Не стараюсь делать что-нибудь сверхъестественное, просто выполняю свою работу.



Уверенность появляется во время тренировок. Она приходит летом, когда закладываешь физический фундамент, готовишься к сезону, затем приезжаешь в тренировочный лагерь и сдаёшь тесты. И сам видишь, что физически готов. Когда ты готов, это придаёт уверенности. Ты знаешь, что двигался в правильном направлении.



Я ставлю перед собой самые высокие задачи — выиграть Кубок Стэнли. Если их не ставить, ради чего мы тогда вообще играем? Наверное, кто-то может отнестись к этому скептически, но я считаю, что нашей команде это по силам. И ради этого нужно играть», — цитирует Варламова официальный сайт лиги.