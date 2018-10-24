Алексей Васильченко подписал контракт с фарм-клубом «Динамо»

Известный защитник Алексей Васильченко подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги «Буран», информирует официальный сайт воронежской команды. 37-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона.

Васильченко прошлый сезон отыграл в Высшей хоккейной лиге за новокузнецкий «Металлург», набрав 3 (1+2) очка в 24 матчах при показателе полезности «+8». В этом сезоне хоккеист выступал за румынский «Георгени».

За карьеру в КХЛ Васильченко защищал цвета таких клубов, как «Барыс», «Трактор», «Югра» и «Кузня». В составе челябинской команды в сезоне-2012/13 Алексей добрался до финала Кубка Гагарина. В общей сложности на его счету 428 матчей, в которых он забросил 12 шайб и сделал 41 результативную передачу.



В составе сборной Казахстана принимал участие в Олимпийских играх 2006 года и в трёх чемпионатах мира (2005, 2010, 2014).

Напомним, что ранее контракт с фарм-клубом московского «Динамо» подписал нападающий Игорь Мирнов.