Петтерссон: Мэтисон извинился, я уважаю его решение

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал силовой приём защитника «Флориды Пантерз» Майка Мэтисона, из-за которого получил сотрясение мозга и пропустил уже четыре игры. Защитник «Флориды» получил двухматчевую дисквалификацию, согласно условиям коллективного договора, Мэтисон также потеряет $ 52,4 тыс.

«Он написал мне и извинился. Он правильно поступил. Я уважаю это его решение. Чувствую себя хорошо. Приятно снова быть в команде.

Сыграю ли я в среду с «Вегасом»? Может быть, а может, нет. Это моя первая тренировка, так что посмотрим, что будет завтра.



Врачи мне очень помогли, сказали, что надо действовать по ситуации. Лучше пропустить лишний день, чем рисковать», – цитирует Петтерссона официальный сайт НХЛ.

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