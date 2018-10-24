«Салават Юлаев» вырвал победу у СКА, забросив шайбу за 19 секунд до сирены

«Салават Юлаев» встречался со СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч, проходивший в Уфе, закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Питерская команда открыла счёт на 14-й минуте усилиями Никиты Гусева, которому ассистировали Патрик Херсли и Наиль Якупов. Уфимцы восстановили паритет за 36 секунд до окончания второго периода после того, как гостей огорчил Антон Бурдасов, которому помогли Владимир Ткачёв и Пётр Хохряков. Судьбу встречи решил точный бросок в исполнении Теэму Хартикайнена, который реализовал численное большинство за 19 секунд до финальной сирены — шайба залетела в ворота от головы финна.

СКА потерпел второе поражение подряд, ранее питерцы уступили дома ЦСКА. Уфимцы прервали серию из двух поражений.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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