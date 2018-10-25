«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 150-ю шайбу в карьере

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (идёт третий период, 0:1). Счёт в матче на 47-й минуте открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, реализовав большинство, ассистентом выступил Стивен Стэмкос. Этот гол стал для форварда 150-м в карьере.

Посмотреть видео заброшенной шайбы можно в официальном «твиттере» клуба из Флориды.

Кучеров продлил результативную серию до шести матчей. Это его восьмой результативный балл в сезоне, ранее он забил два гола и сделал пять передач.

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.