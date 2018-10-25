Андрей Василевский признан главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой признан форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2 Б).

Второй звездой стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен. Датский вратарь справился с 38 из 40 бросков в игре с «Виннипег Джетс» (4:2).

Первая звезда – голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший все 23 броска в игре с «Колорадо Эвеланш» (1:0). Благодаря «сухарю» Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по матчам на ноль. Василевский в 13-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и превзошёл результат Даррена Пуппы (12).