«Локомотив» — «Трактор»: Салак впервые выйдет на лёд после травмы

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев впервые после месячного перерыва выйдет Александр Салак.



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Елесин — Кронвалль, Локтионов — Контиола — Козун;

Кутузов — Аверин, Картаев — Красковский — Санников;

Осипов — Рафиков, Юртайкин — Алексеев — Аноховский;

Ковалёв, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Трактор»:



Судницин (Демченко);

Бэйлен — Шинин, Шаров — Полыгалов — Энлунд;

Исаев — Никитин, Лапенков — Стоу — Глинкин;

Петров — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Хлыстов, Губарев — Шолохов — Тридчиков, Сентюрин.