Стали известны составы ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 октября, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев впервые после месячного перерыва выйдет Александр Салак.
«Локомотив»:
Салак (Коновалов);
Елесин — Кронвалль, Локтионов — Контиола — Козун;
Кутузов — Аверин, Картаев — Красковский — Санников;
Осипов — Рафиков, Юртайкин — Алексеев — Аноховский;
Ковалёв, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Шинин, Шаров — Полыгалов — Энлунд;
Исаев — Никитин, Лапенков — Стоу — Глинкин;
Петров — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Хлыстов, Губарев — Шолохов — Тридчиков, Сентюрин.
«Локомотив» — «Трактор»: Салак впервые выйдет на лёд после травмы