«Локомотив» одолел «Трактор», у Салака — шат-аут

Ярославский «Локомотив» на домашней арене одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0 ОТ. Ярославская команда выиграла восемь из десяти последних матчей.



На протяжении трёх периодов зрители не увидели заброшенных шайб, несмотря на достаточное количество опасных моментов у обеих сторон. В овертайме подопечные Дмитрия Квартальнова вырвали победу благодаря заброшенной шайбе Петри Контиолы. Сухой матч записал в свой актив голкипер Александр Салак, проводивший первую игру после месячного перерыва из-за травмы.

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