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«Локомотив» одолел «Трактор», у Салака — шат-аут

«Локомотив» одолел «Трактор», у Салака — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0 ОТ. Ярославская команда выиграла восемь из десяти последних матчей.

На протяжении трёх периодов зрители не увидели заброшенных шайб, несмотря на достаточное количество опасных моментов у обеих сторон. В овертайме подопечные Дмитрия Квартальнова вырвали победу благодаря заброшенной шайбе Петри Контиолы. Сухой матч записал в свой актив голкипер Александр Салак, проводивший первую игру после месячного перерыва из-за травмы.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 0
0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Контиола (Козун) – 62:26 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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