Квартальнов — о «засухе» Красковского: а пусть пригласит в пивбар, там поговорим

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (1:0 ОТ).



«Вспомнил случай, когда работал в другой команде. Мы играли с «Сочи», был такой же матч, выиграли «на тоненького». Игорь Никитин заходит в раздевалку и говорит: «Чуть чурчхелу не облизали». Вот сегодня у нас такая же вещь. Первый раз увидел, когда вся команда сыграла слабо. Наверное, только Александр Салак нас держал в игре. Таких матчей будет много. Ребята подустали, где-то мозги не работают, но со своим состоянием можно всегда бороться, ребята — профессионалы, это их работа.



Как игра Аноховского и когда Красковский начнёт забивать? Аноховский долго тренировался, немного переволновался, но будем дальше давать ему играть. У нас много молодых ребят, и они все в обойме. А Красковский пусть пригласит в пивбар меня и тренерский штаб, там плотно и поговорим», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одолел «Трактор», у Салака — шат-аут