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«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд, у Ковальчука «-2»

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд, у Ковальчука «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1, нанеся «королям» шестое поражение подряд.

Счёт на 16-й минуте открыл нападающий «дикарей» Эрик Фер. Во втором игровом отрезке Юнас Бродин увеличил преимущество «Миннесоты», в начале третьего периода Кайл Клиффорд сократил разрыв. В концовке матча Микаэль Гранлунд и Микко Койву поразили уже пустые ворота калифорнийцев.

Илья Ковальчук сыграл 18 минут и 4 секунды (5.05 в большинстве), заработал показатель полезности «-2» и ни разу не бросил в створ ворот.

В параллельном матче «Даллас Старз» без Александра Радулова дома обыграл «Анахайм Дакс» — 5:2. У хозяев отличились Роман Полак, Миро Хейсканен, Маттиас Янмарк, у Джейсона Дикинсона дубль. Райан Гецлаф отметился дублем в составе «уток».

Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «+2», один раз бросил в створ за 12 минут и 20 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Фер (Фолиньо, Сутер) – 15:13 (4x4), 2:0 – Бродин (Койл, Дубник) – 34:22 (5x5), 2:1 – Клиффорд – 43:39 (5x5), 3:1 – Гранлунд (Паризе) – 59:15 (en), 4:1 – Койву (Фер) – 59:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 2
2:1, 3:1, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Дикинсон – 04:58 (5x5), 1:1 – Гецлаф – 08:17 (5x5), 2:1 – Полак (Дикинсон, Ритчи) – 11:30 (5x5), 2:2 – Гецлаф (Ритчи, Ракелль) – 23:09 (5x5), 3:2 – Хейсканен (Спецца, Шор) – 24:53 (5x5), 4:2 – Янмарк (Хонка, Клингберг) – 31:16 (5x5), 5:2 – Дикинсон (Питлик) – 38:06 (4x4)
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