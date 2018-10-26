«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд, у Ковальчука «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1, нанеся «королям» шестое поражение подряд.

Счёт на 16-й минуте открыл нападающий «дикарей» Эрик Фер. Во втором игровом отрезке Юнас Бродин увеличил преимущество «Миннесоты», в начале третьего периода Кайл Клиффорд сократил разрыв. В концовке матча Микаэль Гранлунд и Микко Койву поразили уже пустые ворота калифорнийцев.

Илья Ковальчук сыграл 18 минут и 4 секунды (5.05 в большинстве), заработал показатель полезности «-2» и ни разу не бросил в створ ворот.

В параллельном матче «Даллас Старз» без Александра Радулова дома обыграл «Анахайм Дакс» — 5:2. У хозяев отличились Роман Полак, Миро Хейсканен, Маттиас Янмарк, у Джейсона Дикинсона дубль. Райан Гецлаф отметился дублем в составе «уток».

Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «+2», один раз бросил в створ за 12 минут и 20 секунд, проведённых на льду.