Штепанек: матч со СКА для меня особенный, воспоминания всегда приходят

Голкипер «Слована» Якуб Штепанек поделился ожиданиями от KHL World Games, в рамках которых братиславский клуб сразится со СКА и ЦСКА. Напомним, что чешский вратарь начинал свою карьеру в КХЛ в составе СКА.

«Конечно, интересно сыграть против таких команд в Вене. Будет очень сложно взять очки в этих матчах, но шанс есть всегда. Всё увидим вечером, надеемся, что получится. Мы надеемся, что здесь будет по-настоящему домашняя атмосфера. В Вене я бывал много раз, всего 40 минут на машине ехать из Братиславы, иногда семьёй приезжаем сюда и отлично проводим время.

Да, для меня этот матч – особенный. Много времени прошло с того момента, как я играл со СКА, но всегда воспоминания приходят, особенно когда играем в Санкт-Петербурге», — цитирует Штепанека официальный сайт КХЛ.