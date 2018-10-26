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ЦСКА одержал разгромную победу над «Слованом» в Вене, забросив девять шайб

ЦСКА одержал разгромную победу над «Слованом» в Вене, забросив девять шайб
Хоккей / КХЛ

ЦСКА не испытал проблем в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра, вынесенная в Вену, закончилась со счётом 9:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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«Армейцы» забросили четыре шайбы в ходе первого периода, авторами которых стали Линден Вей, Кирилл Капризов, Мэт Робинсон и Андрей Светлаков, который отличился в меньшинстве. Во втором игровом отрезке ворота «Слована» поразили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Вей, записавший на свой счёт дубль. В заключительном периоде Янник Хансен отличился в меньшинстве, а Антон Слепышев — в равных составах.

ЦСКА продлил победную серию до трёх матчей, в то время как словацкий клуб проиграл в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
Слован
Братислава
0 : 9
0:4, 0:3, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Вей (Дальбек) – 00:26 (5x5), 0:2 – Капризов (Вей, Робинсон) – 03:00 (5x5), 0:3 – Робинсон (Хансен, Андронов) – 06:44 (5x5), 0:4 – Светлаков (Телегин) – 09:07 (4x5), 0:5 – Андронов (Хансен, Калинин) – 21:08 (5x5), 0:6 – Шалунов (Окулов, Дальбек) – 33:31 (5x5), 0:7 – Вей (Григоренко) – 33:48 (5x5), 0:8 – Хансен – 45:40 (4x5), 0:9 – Слепышев (Григоренко, Марченко) – 54:20 (4x4)
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