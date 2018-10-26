ЦСКА одержал разгромную победу над «Слованом» в Вене, забросив девять шайб

ЦСКА не испытал проблем в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра, вынесенная в Вену, закончилась со счётом 9:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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«Армейцы» забросили четыре шайбы в ходе первого периода, авторами которых стали Линден Вей, Кирилл Капризов, Мэт Робинсон и Андрей Светлаков, который отличился в меньшинстве. Во втором игровом отрезке ворота «Слована» поразили Сергей Андронов, Максим Шалунов и Вей, записавший на свой счёт дубль. В заключительном периоде Янник Хансен отличился в меньшинстве, а Антон Слепышев — в равных составах.



ЦСКА продлил победную серию до трёх матчей, в то время как словацкий клуб проиграл в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА опозорил «Слован» в Вене. Это реклама КХЛ или антиреклама? Команда Никитина перестаралась. 9:0 – это слишком.

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