Сушинский: Пережогин немало сделал для омского хоккея, спасибо ему за игру

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал расторжение контракта с нападающим Александром Пережогиным.



«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры! Для омского хоккея Пережогин сделал немало, уже в самом начале своего пути, приехав с группой игроков 1983 года рождения из Усть-Каменогорска, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ. В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили – он всегда все время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим спасибо за игру! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя – Александр Пережогин», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

«Авангард» расторг контракт с Александром Пережогиным