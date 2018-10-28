Панарин в матче с «Баффало» забросил свою 4-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Баффало Сэйбрз» (2:2, продолжается второй период). Ассистентами выступили форварды Пьер-Люк Дюбуа и Кэм Аткинсон. Ворота «Сэйбрз» защищает Линус Улльмарк.

Эта шайба стала для российского нападающего 4-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 246 (92+154) баллами за результативность в 253 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Панарина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Нынешний контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.