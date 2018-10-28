Михаил Сергачёв установил антирекорд «Тампы»

«Аризона Койотс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась с разгромным счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» это поражение стало третьим в сезоне.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-6» и установил клубный антирекорд. 10 раз в истории НХЛ игроки «молний» набирали по «-5» за игру, но «-6» — ни разу. Российский игрок провёл льду 18 минут 18 секунд (5.16 – в большинстве, 1.13 – в меньшинстве), нанёс два броска по воротам и допустил две потери шайбы.

Примечательно, что до матча с «койотами» Михаил являлся самым полезным игроком команды Джона Купера.