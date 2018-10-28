Гусев — об арене в Вене: напомнило стадион из детства. Там полкрыши не было

Нападающий СКА Никита Гусев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» в рамках KHL World Games.

«Игра в Вене — очередной матч в сезоне, который нужно выиграть. Я не чувствую, что СКА продвигает КХЛ на Запад. Мне интересно со всеми командами играть, посещать разные города, арены. КХЛ развивается, и это прикольно.

Я приезжал в Вену раньше. Хороший, чистый город. Нужна ли здесь команда КХЛ? Что-то я увидел стадион и пока не впечатлился. Напомнило стадион в Германии, на котором играл в детстве. Там полкрыши не было», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Напомним, нападающий СКА Павел Дацюк пропустит матч из-за микротравмы. Игра состоится сегодня, 28 октября, в Вене. Начало — в 19:00 мск.