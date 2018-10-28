Куинн: Лундквист честно говорит мне о том, что происходит в команде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о взаимодействии с легендарным голкипером «синерубашечников» Хенриком Лундквистом в тренировочном процессе.

«Он всех очень поддерживает. Он не только здорово играл, но и делал всё, что только можно просить от игрока: его легко тренировать, он полностью вовлечён в процесс и честно говорит мне о том, что происходит в команде. Мы смотрим на вещи под одинаковым углом», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

«Нельзя ожидать от этой команды того же, чего и пять лет назад. Нельзя. Хочется выигрывать в каждом матче, поэтому ты делаешь всё, что можешь, в рамках подготовки к игре. Но надо оставаться реалистом, чтобы потом не слишком корить себя. Надо видеть хорошие вещи, видеть, в чем мы прибавляем. Надеюсь, что с этого момента мы начнем выигрывать и будем чувствовать себя хорошо», — сказал Лундквист.

