Сергеев: удаление Бурдасова не повлияло на игру «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал домашнюю победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Во втором периоде мы взяли инициативу в свои руки, и я считаю, что в большинстве лучше сыграли. Успеем ли восстановиться к матчу с «Динамо»? Не могу говорить за всех, я наоборот чувствую, что все хорошо готовы, лично я сегодня не устал.



Удаление Бурдасова? Никак не повлияло на игру, выстояли в меньшинстве и начали дальше играть в свой хоккей», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.



Бурдасов получил «5+20» за атаку в область головы и шеи. Пострадавшим стал защитник «Витязя» Евгений Катичев.

Видео удаления капитана уфимцев можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.