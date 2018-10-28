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Сергеев: удаление Бурдасова не повлияло на игру «Салавата»

Сергеев: удаление Бурдасова не повлияло на игру «Салавата»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал домашнюю победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде мы взяли инициативу в свои руки, и я считаю, что в большинстве лучше сыграли. Успеем ли восстановиться к матчу с «Динамо»? Не могу говорить за всех, я наоборот чувствую, что все хорошо готовы, лично я сегодня не устал.

Удаление Бурдасова? Никак не повлияло на игру, выстояли в меньшинстве и начали дальше играть в свой хоккей», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Бурдасов получил «5+20» за атаку в область головы и шеи. Пострадавшим стал защитник «Витязя» Евгений Катичев.

Видео удаления капитана уфимцев можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Витязь»: Бурдасов получил «5+20» за атаку в область головы
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