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Уланов: «Спартак» проспал начало матча с «Автомобилистом»

Уланов: «Спартак» проспал начало матча с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 1:2 ОТ. Автором решающей шайбы стала форвард клуба из Екатеринбурга Алексей Василевский.

«Проспали начало, первые пять-семь минут, пропустили гол. Потом уже начали немного просыпаться, навёрстывать. Игра была довольно интересная, в первую очередь для болельщиков. В обе стороны были голевые ситуации, вратари сыграли на приличном уровне. Сегодня и по броскам, и по удалениям было всё довольно ровно.

Играя с лидером, мы, конечно, немного перестраховывались, отбрасывали шайбу. Есть над чем работать, но в данный момент берём всё позитивное из этой встречи. Команду «Автомобилист» и главного тренера поздравляю с победой», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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