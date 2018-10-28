Уланов: «Спартак» проспал начало матча с «Автомобилистом»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 1:2 ОТ. Автором решающей шайбы стала форвард клуба из Екатеринбурга Алексей Василевский.



«Проспали начало, первые пять-семь минут, пропустили гол. Потом уже начали немного просыпаться, навёрстывать. Игра была довольно интересная, в первую очередь для болельщиков. В обе стороны были голевые ситуации, вратари сыграли на приличном уровне. Сегодня и по броскам, и по удалениям было всё довольно ровно.



Играя с лидером, мы, конечно, немного перестраховывались, отбрасывали шайбу. Есть над чем работать, но в данный момент берём всё позитивное из этой встречи. Команду «Автомобилист» и главного тренера поздравляю с победой», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Мартемьянов: каждая победа даётся «Автомобилисту» всё сложнее и сложнее