Р. Ротенберг: СКА готов к матчу с клубом НХЛ, но нужны большие инвестиции

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг прокомментировал возможность проведения матчей с НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Мы с НХЛ общаемся с момента создания КХЛ. Прежде всего эти матчи — финансовый вопрос. Спонсоры должны вложить большие инвестиции. В 2015 и в 2017 годах, когда СКА выигрывал Кубок Гагарина, мы хотели сыграть с обладателем Кубка Стэнли, но не получилось. Прежде всего из-за финансов. С нашей стороны мы готовы к этому вызову. Сколько именно требует НХЛ за матчи с клубами КХЛ, спросите Билла Дэйли. Календарь — не проблема. Можно выбрать день. Они же летают в Китай, Финляндию. Когда есть желание, они всегда находят возможность, выбирают даты.



Не считаю, что НХЛ, играя на «Хартвалл Арене», вторгается на нашу территорию. Это, наверное, единственная арена в мире, на которой играют НХЛ, КХЛ и сборные. Считаю, это только большой плюс. Мы планируем побывать на матче «Виннипег» — «Флорида» и вообще следим за НХЛ, потому что должны быть в курсе всех новых технологий»,— передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.