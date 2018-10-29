Лукоянов: три победы в четырёх матчах – неплохой результат для выездной серии

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1). Клуб из Татарстана завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку, выиграв три матча из четырёх.



«Тяжелее всего было перестроиться – организм не понимает, что с утра надо так работать, из-за этого был лёгкий дискомфорт. Надо было перетерпеть первый период, чтобы войти в игровой ритм. Моментов у нас было полно, но вратарь «Адмирала» играл здорово. В заключительном матче выезда не хотелось терять очки – мы все усилия приложили, чтобы победить. Владислав Подъяпольский тоже здорово провёл матч – молодец. С хорошим настроением едем домой к семьям, соскучились.



Три победы в четырёх матчах выездной серии? Конечно, могли бы сыграть ещё лучше, с тем же «Куньлунем». Но спорт есть спорт, всё время выигрывать не получается. Тяжело сейчас рассуждать о той игре, довольствуемся этим результатом. Думаю, он неплохой для этой поездки», — приводит слова Лукоянова пресс-служба казанского клуба.

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