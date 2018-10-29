Лайне: Барков играет лучше, чем я, но только на теннисном корте

Финский нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне назвал сильные стороны соотечественника, капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова.



1 и 2 ноября обе команды встретятся друг с другом в матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые пройдут в Хельсинки.



«Барков лучше меня, но только на теннисном корте. Сильные стороны Александра на льду? У него потрясающие руки, и он великолепно видит площадку. К тому же он играет длинной клюшкой, поэтому у него широкий охват. Это помогает ему отрабатывать в обороне, он может отобрать шайбу. У него отличный бросок, и он настоящий волшебник, когда дело доходит до буллитов. Это один из лучших хоккеистов.



Александр попал в НХЛ на три года раньше меня. Он был одним из тех, за кем я наблюдал, с кого брал пример. Я всегда смотрел матчи нашей команды, когда он играл в ней. Барков был замечательным игроком уже в 16-17 лет. За ним было очень интересно наблюдать», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.

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