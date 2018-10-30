Североамериканский журналист Адам Херман высказал мнение по поводу ситуации с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Павлом Бучневичем, которого вновь отправили в запас.
«Мне нечего сказать конкретно по Бучневичу, но ожидаю в нынешнем сезоне интересных ситуаций в „Рейнджерс“. Это просто плохая команда, и с этим ничего нельзя сделать. Однако тренер Дэвид Куинн не желает этого признавать или не хочет верить в это.
В такой ситуации ты делаешь множество перестановок и попыток мотивировать хоккеистов. Тренер чувствует необходимость постоянно делать изменения, чтобы чувствовать, что он работает. Мне кажется, именно это объясняет перестановки в составе», — написал журналист в «Твиттере».
Напомним, со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. На счету 23-летнего нападающего 5 (3+2) набранных очков в десяти играх.
Журналист — о ситуации с Бучневичем: просто «Рейнджерс» — плохая команда