Джо Торнтон вышел на 20-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон вернулся на лёд после очередной травмы и провёл 1496-й матч в лиге. Он вышел на единоличное 20-е место по количеству матчей в истории лиги, обойдя Фила Хаусли (1495). Рекордсменом НХЛ является Горди Хоу (1767), из действующих игроков лучший результат у бывшего одноклубника Торнтона по «Шаркс» Патрика Марло из «Торонто Мэйпл Лифс» (1587).

39-летний Торнтон порвал передние и крестообразные связки в левом колене 2 апреля 2017 года. Он вернулся через две недели и провёл последние четыре встречи серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (2-4). 24 апреля 2017 года ему была проведена операция.



В прошлом сезоне канадец набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего 23 января порвал передние и крестообразные связки в правом колене. Через два дня ему была проведена операция.