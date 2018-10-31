Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав на Кубок Германии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.



Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»);



Защитники: Роман Рукавишников, Артём Земчёнок (оба – СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).



Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Артём Манукян, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба – «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб олимпийской сборной отправится в Германию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



Во время Кубка Германии российская команда встретится со сборными Германии (8 ноября), Словакии (10 ноября) и Швейцарии (11 ноября).

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