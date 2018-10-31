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«Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Марко Анттилы подопечные Андрея Мартемьянова ответили результативным броском Ильи Крикунова. Во втором игровом отрезке хозяева дважды реализовали численный перевес – авторами заброшенных шайб стали Найджел Доус и Дэн Секстон, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены.

«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах нынешнего сезона, уральская команда выиграла в пятой игре подряд. Финская команда прервала серию из пяти побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 1
1:1, 2:0, 0:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Анттила (Ниеми) – 08:49 (5x5), 1:1 – Крикунов (Секстон) – 13:43 (5x5), 2:1 – Доус (Вишневский) – 27:53 (5x4), 3:1 – Секстон (Коварж) – 30:57 (4x3)
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