«Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Автомобилист» одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Марко Анттилы подопечные Андрея Мартемьянова ответили результативным броском Ильи Крикунова. Во втором игровом отрезке хозяева дважды реализовали численный перевес – авторами заброшенных шайб стали Найджел Доус и Дэн Секстон, и этот результат сохранился вплоть до финальной сирены.



«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах нынешнего сезона, уральская команда выиграла в пятой игре подряд. Финская команда прервала серию из пяти побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.