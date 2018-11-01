Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Первой звездой дня стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен, который оформил дубль в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад, на счету которого первая шайба «ястребов» в игре с «Ванкувером».

Замкнул тройку лучших нападающий «косаток» Брэндон Гонс, точный бросок которого принёс «Ванкуверу» историческую победу. Благодаря броску Гонса «Кэнакс» вышли на первое место в дивизионе. «Ванкувер» впервые за 13 лет лидирует в своём дивизионе в начале ноября. В сезоне-2005/06 канадский клуб в итоге не сумел выйти в плей-офф.