Цулыгин: легионеры вытаскивают часть матчей «Салавата», но получается не всегда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (3:4).



«Вторую игру подряд мы помогаем соперникам выигрывать у нас за счёт своих ошибок, отдаём шайбы в ненужный момент и получаем контратаки. Вальяжность легионеров? Каждый человек имеет право на ошибку, какие-то игры они вытаскивают, какие-то у них не получаются. Это игра, и никогда не знаешь, как она сложится. Видимо, на фоне усталости они сыграли не так, как должны были.



Блёклая игра Ткачёва после перевода в тройку Хохрякова? Я бы не сказал, что он играл блёкло. Их тройка забила две шайбы, играет тройка, а не кто-то один. Может быть, если бы его сегодня не было в этой тройке, этих двух шайб не было бы. Слабая игра Метсолы? Все люди устают. Там были выходы «один в ноль», я бы его не обвинил ни на один процент. Он играл надежно, просто не смог сверхъестественное что-то сделать», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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