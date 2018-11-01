«Салават» потерпел поражение от «Спартака» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», игра завершилась со счётом 3:4. Московский клуб прервал неудачную серию из трёх поражений.



В первом периоде счёт открыл нападающий команды хозяев Йоонас Кемппайнен. Во втором периоде соперники забросили по две шайбы: у «Салавата» авторами голов стали Пётр Хохряков и Антон Бурдасов, у «Спартака» — Никита Филатов и Андрей Кутейкин. На 49-й минуте москвичи сравняли счёт усилиями Анатолия Никонцева. Ещё через несколько минут Бен Максвелл забросил победную шайбу для красно-белых.

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