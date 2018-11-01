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«Салават» потерпел поражение от «Спартака» в Уфе

«Салават» потерпел поражение от «Спартака» в Уфе
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке уступил московскому «Спартаку», игра завершилась со счётом 3:4. Московский клуб прервал неудачную серию из трёх поражений.

В первом периоде счёт открыл нападающий команды хозяев Йоонас Кемппайнен. Во втором периоде соперники забросили по две шайбы: у «Салавата» авторами голов стали Пётр Хохряков и Антон Бурдасов, у «Спартака» — Никита Филатов и Андрей Кутейкин. На 49-й минуте москвичи сравняли счёт усилиями Анатолия Никонцева. Ещё через несколько минут Бен Максвелл забросил победную шайбу для красно-белых.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 4
1:0, 2:2, 0:2
Спартак
Москва
1:0 – Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен) – 08:47 (5x4), 2:0 – Хохряков (Бурдасов) – 21:10 (5x4), 2:1 – Филатов (Хохлачёв) – 28:40 (5x5), 2:2 – Кутейкин (Лещенко, Зубов) – 30:04 (5x5), 3:2 – Бурдасов (Арзамасцев) – 31:11 (5x5), 3:3 – Никонцев – 48:58 (5x5), 3:4 – Максвелл (Никонцев) – 52:27 (4x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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