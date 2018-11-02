Лайне – о хет-трике в матче «Глобальной серии»: хорошо быть дома и забивать

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне подвёл итоги встречи с «Флоридой Пантерз» (4:2), прошедшей в Финляндии в рамках «Глобальной серии» НХЛ. Хоккеист отметился хет-триком перед родными трибунами.



«Каково это – сделать хет-трик на матче в родной стране? Вы даже не представляете, что это за чувство. Я до этого играл очень плохо, и столько забить – это круто. Хорошо быть дома и забивать», — передаёт слова Лайне корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В 13 матчах регулярного чемпионата финский форвард отметился восемью результативными действиями – на его счету шесть голов и две результативные передачи. Примечательно, что в этой игре он забросил столько же, сколько и в прежних 12. По итогам прошлого сезона Лайне в споре снайперов уступил только нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину – 44 гола против 49.